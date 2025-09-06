ジュニアの５人組「ＡＣＥｅｓ（エイシーズ）」が６日、さいたまスーパーアリーナで「第４１回マイナビ東京ガールズコレクション２０２５ＡＵＴＵＭＮ／ＷＩＮＴＥＲ」にサプライズ出演した。グループとして初出演となったＴＧＣのステージに、色とりどりのスーツ姿で登場。浮所飛貴は「ＴＧＣに来たぞ！」とぶち上げ、先輩グループの名曲「人生遊戯」「言葉より大切なもの」を全力パフォーマンス。那須雄登は「盛り上