女優でグラビアアイドルの美澄衿依（みすみ・えりい＝２７）、が、９月１日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。 【写真】呑んでてもやっぱり隠しきれないマシュマロ 「週プレ」には約２年ぶりの登場。グラビアそのものも約半年ぶりとあって、自身のＳＮＳにオフショットなどを掲載し「久しぶりの週プレさん！久しぶりのグラビアです！」と報告。わがままな体型をしっかりと披露。「むっちむち美澄です