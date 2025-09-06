5人組ガールズグループ・MEOVVが6日、埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催された『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN／WINTER』に出演した。【ステージ写真】圧巻のパフォーマンス！カリスマ級のオーラをみせたMEOVEMEOVEのステージは、世界初ライブパフォーマンスとなる「ME ME ME」で開幕。スインは「初めての『TGC』のステージでエンディングを飾ることができて、うれしいです」と笑顔を見せ、「そん