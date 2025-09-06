モデルで俳優の安斉星来（21）が6日、自身のインスタグラムを更新。“胸元＆美脚”あらわなベアトップドレス姿を披露した。【写真】「美しい」スリットから大胆に美脚をのぞかせる安斉星来この日、映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』の公開記念舞台あいさつに登壇した安斉は、衣装でのオフショットをアップ。淡いグレーのワンカラーがシンプルなスリットドレスに身を包み、美しいボディラインを披露した。胸元と背中が大きく開