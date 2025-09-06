巨人、日本ハム、DeNAでプレーした大田泰示氏（35）が6日放送のフジテレビ「ジャンクSPORTS」（土曜後5・00）に出演し、2016年オフのトレードの舞台裏を明かした。08年ドラフト1位で巨人に入団し“ポスト松井秀喜”として期待されたが8年目のオフに日本ハムへ移籍した。16年11月、ジャイアンツ球場へ向かう途中の車内で「練習出なくていいから監督室に来て」とマネジャーから連絡を受け、マネジャーに会うと「家に帰ってスー