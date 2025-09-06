・7日（日）の天気晴れるところが多いですが、北日本や北陸では大雨の恐れがあります。●西日本・沖縄各地で晴れ間がありますが、日本海側を中心に局地的に雨の降るところがあるでしょう。最高気温は35℃前後の見込みです。●東日本北陸は夕方以降雨が降り、激しく降るところもあるでしょう。東海や関東甲信は日差しが届き、甲府や熊谷で37℃、名古屋で36℃まで上がりそうです。●北日本北海道はお昼頃にかけて雨が降るでしょう。