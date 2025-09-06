日本航空（JAL）は、東京/成田〜天津線の貨物専用便を9月10日から増便する。現在は火・木・土曜の週3往復を運航しており、これに水曜を加えた週4往復とする。機材はボーイング767-300型機貨物専用機を使用する。天津へはこの他に、名古屋/中部〜天津線の旅客便を週2往復乗り入れている。■ダイヤJL6777東京/成田（10：35）〜天津（13：15）／火・水・木・土JL6778天津（15：00）〜東京/成田（19：20）／水JL6778天津（14：50