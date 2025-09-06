『Jリーグの今』を伝えるJ論チャンネル。今回は・江藤高志さん「川崎フットボールアディクト」・海江田哲朗さん「スタンド・バイ・グリーン」上記の2名が集合し『初めてのJリーグ。欧州帰りの川崎F・伊藤達哉のここがスゴい』などについて語った動画となります。◯関連LIVE・夏の移籍で勢力図はどう変わる？J1番記者LIVE【東京V×広島×川崎F】