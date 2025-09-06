動画配信サービス「Netflix」で独占配信中のNetflixシリーズ『グラスハート』から誕生したバンド「TENBLANK」が6日、埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催された『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN／WINTER』にサプライズ出演。ステージ後、囲み取材に参加し、ステージの感想を語った。【写真】あまりにもかっこいい…！黒衣装でオーラあふれる佐藤健TENBLANKは、ドラマの中で、佐藤健演じる孤高の天才