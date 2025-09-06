最大震度7を観測し、44人が亡くなった北海道胆振東部地震から6日で7年です。厚真町では追悼式が行われました。北海道胆振東部地震は7年前の9月6日、午前3時7分に発生しました。最大震度7を観測し、関連死を含めて、44人が犠牲になっています。土砂崩れで甚大な被害があった吉野地区には献花台が設置され、花が手向けられました。厚真町・宮坂尚市朗町長「折りに触れ、悲しみがこみあげてくることもあると思います。さまざまな悩み