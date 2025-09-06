石破首相は６日、米国から帰国した赤沢経済再生相と首相公邸で面会し、関税措置の見直しを巡る閣僚級協議の結果について報告を受けた。米国のトランプ大統領が署名した大統領令には、医薬品や半導体への関税率で他国と同じ貿易条件を保障する「最恵国待遇」が盛り込まれなかった。赤沢氏は報告に先立ち、羽田空港で記者団に「まだ決着はついていない。働きかけをしっかり続ける」と語った。赤沢氏は、報告に同席した林官房長