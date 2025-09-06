「阪神−広島」（６日、甲子園球場）広島の先発・常広羽也斗投手が六回途中３安打３失点（自責点１）で降板した。プロ初の阪神戦登板。強力打線を相手に序盤の３イニングはパーフェクトに封じた。しかし、１点リードの四回に１死から中野のゴロを一塁手・モンテロが失策。一気に得点圏のピンチを背負うと、佐藤輝に右前への同点適時打を浴びた。その後はなんとか踏みとどまっていたが、六回に先頭・近本に四球を与えるなど