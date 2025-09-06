モデルでタレントの児玉祐莉乃（28）が6日、自身のインスタグラムやX（旧ツイッター）を更新。第1子となる長女を出産したことを発表した。「ご報告」と題し、女子の小さな手の写真を公開。「真夏のとある日に、第一子である女の子を無事出産しました母子共に健康ですっっっ！！初めてのことだらけでバタバタしていますが、少し落ち着き、充実した幸せな毎日を送っていますお腹にいた時から、色んなお顔を見せてくれるベビち