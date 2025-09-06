ガーリーなお洋服も大好きだけど、この秋はいつもより大人っぽさも欲しい！そこで今回は、中村里帆・本田紗来とともに、古きよきデザインのアイテムたちでつくる「シネマティックコーデ」をご紹介。名作映画を意識したコーデで、劇中のヒロイン気分を味わってみて♡シネマティック最新のトレンドを取り入れるのではなく、古きよき名作映画のファッションを意識したコーディネート。最新の技術が用いられた現代の作品とはまた