演歌歌手の丘みどりが６日、東京・両国国技館で単独コンサート「丘みどり両国国技館特別公演〜花道〜」を行った。自身最大規模の単独公演で、女性演歌歌手で国技館のステージに立つのは初めて。「ずっとこんな広いところでコンサートできたらいいなっていう大きな夢がひとつかなった。何でも一番最初というのはとってもありがたいこと」と背筋を伸ばしつつ「客席から見るのとステージに立つのとは全然違った景色に見えた」