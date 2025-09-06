初代を“マッスル仕立て”で現代風に米国のカスタムビルダー「Ringbrothers（リングブラザーズ）」は、2025年8月に米国で開催された自動車イベント「Monterey Car Week 2025（モントレー・カー・ウィーク2025）」にて、アストンマーティン「DBS」のレストモッド車両である「Octavia（オクタヴィア）」を公開しました。同イベントでは、クラシックカーやスーパーカーの展示、オークション、レースなどが行われるなか、その個性