突風被害受けて牧之原市の市長は、6日の会見で「市民の声に寄り添った支援を行いたい」などと述べました。牧之原市では、6日からり災証明書の申請受付やブルーシートの配布をしています。このほかにも被災者支援として市民が温泉施設を無料で利用できるようになると言うことです。また、吉田町は6日、町内で63棟の建物に被害があったなどと発表しています。なお、5日から浜松市中央区で行方が分からなくなっていた80代