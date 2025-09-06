【新華社遵義9月6日】中国貴州省遵義市桐梓県では、丸みを帯びた四角形の「四方竹（シホウチク）」のタケノコが収穫期に入り、地元の農家が連日、作業に追われている。今年は例年と異なり、ドローンを活用して、山からタケノコを運び出している。スマート農業を手がけるテック企業、貴州灝航（こうこう）科技の技術者、婁建華（ろう・けんか）さんによると、地元ではこれまで、ラバや馬を使ってタケノコを山奥から運び出