DIORから2026年クルーズコレクションで発表された新作バッグ「ディオール ヴォヤージュ」がついに登場します。エレガンスと実用性を兼ね備えたホーボーバッグで、上質なレザーとメゾンを象徴するディテールが光る逸品。3サイズ・多彩なカラー展開で、日常から特別なシーンまで寄り添うこのバッグは、あなたのスタイルをより一層洗練されたものへと導いてくれるはずです。