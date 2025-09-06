6日昼前、神奈川県の江の島で40代の母親と小学生の男の子の親子が溺れる事故があり、母親が死亡しました。警察や消防によりますと6日午前11時半ごろ、神奈川県藤沢市の江の島にある洞窟・岩屋付近で、近くにいた人から「海で2人が溺れている。『助けて』という声がした」と消防に通報がありました。溺れたのは40代の母親と小学生の男の子の親子で、救助されましたが2人とも心肺停止の状態で病院に搬送されました。母親はその後、死