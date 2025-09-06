お笑いタレント・有吉弘行（51）が6日放送のフジテレビ「有吉の夏休み2025密着77時間inHawaii」（後7・00）に出演。今一番好きな動物を明かした。2日目に「ホノルルZOO」を訪れた有吉ら出演者たち。州鳥のネネやゾウの砂かけシーンを目撃、100歳にもなる亀などと触れ合い満喫していた。すると、有吉が「おっ!カバじゃん!」とひと際声が大きくなった。すぐにスマートフォンを取り出し、近づいて撮影するなどテンションが