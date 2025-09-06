シドニー五輪女子マラソン金メダルの高橋尚子さん（53）が、6日放送のTBS系「ジョブチューンSP」（後7・25）に出演し、国民栄誉賞にまつわる真実を語った。日本陸上界では64年ぶりの五輪金メダルだった。Qちゃんと呼ばれ、国民的人気を博した高橋さんは同年、国民栄誉賞を受賞。女性アスリートでは初の快挙で、後にサッカーW杯を制したなでしこジャパン、レスリングの吉田沙保里さん、伊調馨さんが続いた。番組では、受賞し