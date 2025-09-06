◇第32回WBSCU18ベースボールワールドカップ1次ラウンド日本4―2韓国（2025年9月6日沖縄セルラースタジアム那覇）日本は6日、1次ラウンド2試合目で韓国を4―2で下して開幕2連勝とした。4―2の5回から2番手で救援した今秋ドラフト1位候補の石垣元気（3年＝健大高崎）が今大会初登板。3回を1安打無失点に抑えて試合を締めた。150キロ台を連発して韓国打線を押し込んだ。1イニング目は2与四死球で1死一、二塁を招くも、