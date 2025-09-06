韓国戦に先発した末吉＝沖縄セルラー野球のU―18（18歳以下）ワールドカップ（W杯）第2日は6日、沖縄セルラースタジアム那覇などで行われ、1次リーグA組の日本は韓国に4―2で勝って2戦2勝とした。1―2の二回に岡部（福井・敦賀気比）の適時打などで逆転し、三回は高畑（兵庫・東洋大姫路）の適時打で加点。末吉（沖縄尚学）と石垣（群馬・健大高崎）の継投で反撃をかわした。A組ではキューバがイタリアを下し2勝。B組はドイツ