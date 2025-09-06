着床前検査のため受精卵から細胞を取り出す様子（慶応大病院提供）日本産科婦人科学会は6日、体外受精させた受精卵の染色体に異常がないかどうかを調べる「着床前検査」の対象を広げると発表した。従来は流産を繰り返した場合などに限っていたが、目安として女性が35歳以上の不妊症の夫婦にも広げる。東京都内で開いた記者会見で、検査の細則を変更する方針を発表した。8日にも新たな運用を始め、妊娠率の向上や流産の予防につ