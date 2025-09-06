FANTASTICSが6日、サンドーム福井でアリーナツアー「FANTASTICS LIVE TOUR 2025“BUTTERFLY EFFECT”−FLY WITH YOU−」初日公演を開催した。アンコールで、リーダー佐藤大樹（30）がテレビ朝日系ドラマ「仮面の忍者赤影」（10月26日開始、日曜深夜0時10分）で主演を務めると発表。ファンとメンバーから大きな歓声を浴びた。同作は、漫画界の巨匠、横山光輝さん原作で、発表から約60年の“特撮ヒーローの元祖”。監督は三池崇