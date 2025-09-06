女優の萬田久子が6日、さいたまスーパーアリーナで開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」(TGC)にシークレット出演。サッカー元日本代表でタレントの槙野智章にエスコートされ姿を見せると、会場はどよめきが響いた。槙野智章と萬田久子ジャンポール・ゴルチエの半⽣を描くエンタテインメント『ファッションフリークショー』が今年9月に日本再上陸することから、その特別ショーが開催。