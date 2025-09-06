俳優の高橋文哉が主演・企画プロデュースする縦型ショートドラマ『この恋は、理想形。』(全50話予定)が、10月24日からショートドラマアプリ「UniReel」ほかで配信される。『この恋は、理想形。』のキャスト陣このドラマは、高校の1学年違いの恋人・高峰広(高橋)と朝比奈澪(原菜乃華)の純愛を描くラブストーリー。広は一学年下の澪と恋に落ちるが、高校卒業後に起業したことがきっかけですれ違っていく。澪は“初恋”を捨てる決断を