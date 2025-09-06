ソフトバンクは６日の楽天戦（みずほペイペイ）に２―１で競り勝った。貯金は今季最多の３１となり、優勝マジックも「１６」に減らした。「８番・捕手」で先発出場した海野隆司捕手（２８）が決勝打に好守で勝利に貢献した。攻守で存在感を放った。打撃では２回二死一、二塁で打席が回ると、遊撃手の横を抜けていく中前打を放ち、チームに先制点をもたらした。そして守備では６回、一死一塁の場面でビックプレーが飛び出した