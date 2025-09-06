◆パ・リーグ西武４―０ロッテ（６日・ベルーナドーム）西武・西川愛也外野手の勢いが止まらない。初回、サモンズが投じた高めへの１４２キロ速球を右翼席へ。自身今季３度目の初回先頭打者本塁打を放つと、５回に左前適時打、７回には左中間へ２点適時打。２日連続の猛打賞で、この日の全打点を記録した。右肩の痛みが癒えて２日の楽天戦（楽天モバイル）から戦列に復帰すると、チームも４連勝。「チームも波に乗っているの