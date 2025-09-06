◇体操全日本シニア選手権（６日、東京・エスフォルタアリーナ八王子）男子は川上翔平（徳洲会）が、合計８５・４６６点で個人総合で初優勝を果たした。川上が躍動した。五輪金メダリストの橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）ら強敵がいるなか、種目別で跳馬、平行棒、鉄棒を制し、団体総合でも徳洲会の３連覇にも貢献した。合わせて５冠を手にした川上は「素直にうれしいなっていうのが感想です。先月のユニバーシ