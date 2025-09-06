将棋の棋士養成機関「奨励会」の第７７回三段リーグ最終節が６日、東京・渋谷区の将棋会館で行われた。竜王戦の予選（５組）で棋士養成機関の奨励会員として初めて優勝した山下数毅三段が、対局後の会見でプロ入りする意思を示した。山下は今期１０勝８敗で成績による昇段（上位２人）を逃したが、過去に一度、次点（３位）を獲得。竜王戦での規定（予選優勝）による次点と合わせて昇段が決まった。順位戦に参加できないフリー