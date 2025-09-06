◆パ・リーグ西武４―０ロッテ（６日・ベルーナドーム）３連敗で借金が今季最多の２７にふくらんだ。先発のサモンズは６回まで２失点と粘ったが、打線が西武の先発・渡辺の前に完全に沈黙。６回２死から小川が左前打で初の走者を出すが崩せず、９回２死から高部が中前打で出塁したものの届かなかった。２安打で完封されて二塁も踏めず、今季２３度目のゼロ封負けを喫した。吉井監督は相手右腕に「基本的にはフライの多い投手