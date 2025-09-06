※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。 ■これまでのあらすじ夫と義妹の関係を疑う妻。裏切りの証拠を得るため、夫の携帯に狙いを定めました。朝一、お隣さんの協力を得て大量の非通知着信を入れて夫を揺り起こします。慌てた夫はいつもは隠している携帯を妻の前でいじり、妻は、とうとう彼のパスワードを知ること