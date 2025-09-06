前の話を読む。イキイキと働くけいこを見てゆりこは一瞬、仕事や子どもを捨てようとする。しかし子どもの寝顔を見て仕事を続ける決意をした。■働けど働けど…■努力は報われず…!?■生きていくための我慢…■息が詰まる提案…子どものために仕事への意欲を取り戻したゆりこでしたが、体調不良による欠勤は続き、有給はもう残っていません。欠勤すれば当然お給料は減っていきます。それでも「子どものために辞めるわけにはいかない