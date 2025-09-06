5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの曽野舜太が6日、埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催された『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN／WINTER』に出演した。【全身カット】個性的なハット＆衣装で登場！オーラあふれる曽野舜太『TGC』初出演となる曽野は、近未来的なルックで登場。目を引く特徴的な大きめハットを着こなす曽野は、ランウェイトップでははかなげな笑顔を浮かべ、観客の心をつかんだ。4