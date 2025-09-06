女子プロフィギュアスケーターの本田真凜さん（24）が6日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露した。「『カラダ探し THE LAST NIGHT』公開記念舞台挨拶ありがとうございました」とつづって、5日公開の映画「カラダ探し THE LAST NIGHT」の舞台挨拶に参加したと報告した。「福くんが3つ当てて1つくれた環奈さんを私服につけて推し活」として公開したのは主演・橋本環奈の缶バッジ。「つけたままルンルンで帰