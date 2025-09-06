【MLB】オリオールズ 2xー1 ドジャース（9月5日・日本時間6日／ボルチモア）【映像】大谷が「ここで怒った」話題の“ワンプレー” ドジャースの大谷翔平投手が「1番・投手」でオリオールズ戦に先発登板。ラッシング捕手とのコミュニケーションで苛立ちを見せると、直後にギアを上げて投球。ガラリと変わった投球内容の直前に「ここで怒りましたね」と解説の館山昌平氏が言及したプレーがあった。大谷は4回に先頭打者である4番