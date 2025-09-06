真っ黒じゃん…無職の夫が無神経すぎる。妊娠中に「妻のつとめだよね」と迫られる嫌悪感／夫が二重不倫（1）夫・ダイキと2歳の長男・一太と暮らすナツミ。2人目の妊娠を喜んでいたものの、ダイキが仕事を辞めてしまい、無職の状態に。ダイキは家で何もしないのに、つわりに苦しむナツミには夜の行為を迫ったりと自分勝手な言動ばかり。やっとダイキの転職が決まり、ホッとひと安心…のはずが。この頃から、ナツミを別の女性と比べ