（台北中央社）今月1日に就任した林宜敬（りんぎけい）数位発展部長（デジタル発展相）が5日までに中央社のインタビューに応じ、今後は計算力やデータ、人材、マーケティング、資金に関する五大政策ツールを通じて強いAI（人工知能）エコシステムを構築すると意欲を示した。林部長は台湾大学情報工学科を卒業し、米ブラウン大学でコンピューターサイエンス学の博士号を取得。米IBMの研究員などを経て、2024年に同部政務次長に就任