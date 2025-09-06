●日本列島ダーツの旅in秋田県由利本荘市西目町サッカー元日本代表の内田篤人がダーツの旅に初参戦！世界で活躍した男が東北・秋田の方言がわからず困惑…地元のサッカー強豪高校の部活動に内田参戦！高校生、果たしてどうなる！？興奮する女子高生と記念写真撮影！利き顔を聞かれてタジタジ…秋田のおもしろ町人と奇跡の出会い連発！●世界195か国の人と乾杯しようの旅 in 真夏の京都外国人観光客が殺到する『真夏の京都』でロケ