■衣装姿の集合ショットも TBS『それSnow Manにやらせて下さい』番組公式Instagramにて、9月5日放送のステージショットが公開された。 【写真】Snow Man「ダンスがカッコいい曲TOP5」パフォーマンスショット／衣装姿の集合ショット①～② Snow Manは同番組で「ダンスがカッコいい曲TOP5」をパフォーマンス。その時の写真がまとめて公開されている。 スポットライトの中並ぶ姿や、花火が降っ