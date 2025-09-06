東京都内にある都市型八百屋『旬八青果店』と、本社を北海道札幌市に構える『株式会社AIRDO』（以下『エア・ドゥ』）が連携し、航空貨物輸送の利用促進を目的とした道内空港からの道産品ダイレクト輸送の創出を目指します。 『エア・ドゥ』は、自社運航便による北海道産品の産地直送サービス『道産空輸 AIRDOダイレクト便』の取り扱いを2024年8月に開始。道内生産地からの最速輸送による“北海道産品の高付加価値化”にフォ