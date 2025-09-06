Photo: Justin Segur/Sphere Entertainment これはラスベガスまで見に行きたくなる！『2001年宇宙の旅』、『スター・ウォーズ』、『スタートレック』、『トロン』、『ブレードランナー』、『AKIRA』、『フィフス・エレメント』、『インターステラー』、『スーパーマン』、『フラッシュ・ゴードン』、『マトリックス』。「絶対に見るべきSF映画」のリストのようですが、そうではなく、この映