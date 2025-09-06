歌手の氷川きよしが6日、自身のインスタグラムを更新。48歳の誕生日を報告し、両親との3ショットを公開した。【写真】「お母さまにそっくり」両親との3ショットで誕生日を報告した氷川きよし「9月6日は自分の命の誕生日」とつづった氷川は、「1977年48年前、父と母に産んでくれて育ててくれたことに感謝する日強く健康に産んでくれてありがとう」と両親に感謝を伝え、額縁に入った写真をアップ。「20年前に初めて父と母を東