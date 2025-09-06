「フィギュアスケート・木下グループ杯」（６日、関空アイスアリーナ）女子フリーが行われ、２０２２年北京五輪銅メダリストで今季限りの競技引退を表明している坂本花織（２５）＝シスメックス＝は１３８・３９点で、ショートプログラム（ＳＰ）と合計で２０３・６４点の２位だった。ショートプログラム（ＳＰ）首位の千葉百音（２０）＝木下グループ＝が合計２１６・５９点で優勝した。ＳＰ２位の三宅咲綺（２２）＝シスメッ