県警の臨時署長会議で再発防止策の徹底を求めた和田本部長（左奥）＝６日、県警本部元交際相手からのストーカー被害を訴えていた川崎市川崎区の女性（２０）が殺害された事件を巡り、内部検証で不適切な対応を認めた神奈川県警は６日、横浜市中区の県警本部で臨時署長会議を開いた。和田薫本部長は「検証で示された問題点を一人一人が深く胸に刻み、被害者の安全確保を最優先とした対処を徹底することが不可欠」と強調した。和