「第41回マイナビ東京ガールズコレクション2025 AUTUMN／WINTER」が6日、さいたまスーパーアリーナで開催され、日向坂46金村美玖（22）、櫻坂46山〓天（19）らが登場した。金村は「WEGO」のステージに登場し、レースのかぶり物とチェック柄のスカートを身につけてクールな表情を披露。さらに、山下幸輝（23）と宮世琉弥（21）はステージ上ですれ違いざまに身を寄せ合い、客席からは大歓声が上がった。山〓は「Next Desiner‘s STAG