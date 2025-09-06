ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（大橋）が、ＷＢＡ同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）との防衛戦（１４日、愛知・ＩＧアリーナ）へ向けたスパーリングを打ち上げた。井上は６日、横浜市内の所属ジムで、ＯＰＢＦ東洋太平洋フェザー級王者・中野幹士（帝拳）と５ラウンド（Ｒ）のスパーリングを行った。所属ジムの大橋秀行会長によると、井上は今回の防衛戦に向けて１２０