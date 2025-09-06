女子プロレス「スターダム」の極悪軍団「Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ．（ヘイト）」の刀羅ナツコ（３４）が、ＯＺアカデミーの悪の組織「正危軍」を率いる尾崎魔弓（５６）に悪の制裁を下した。８月１７日のＯＺ後楽園大会に刀羅が乱入し、メインイベントで行われたＯＺアカデミー認定無差別級３ＷＡＹ王座戦をぶち壊しにしたことがきっかけで尾崎との因縁が勃発。急遽２人のシングルマッチが６日のスターダム横浜武道館大会で決定した。